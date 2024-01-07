Атака росіян на Дніпровський район: збільшилась кількість постраждалих

23 квітня 2024, 20:09

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 23 квітня, повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок російського удару по Дніпровському району.

📢«На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих. З пораненнями й 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка. А ще — троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні», – зазначив він.

Також голова ОВА повідомив про атаку російських загарбників на Нікопольщину, під час якої вони п’ять разів обстріляли артилерією та 15 разів вдарили дронами-камікадзе. Постраждали двоє людей.

📢«Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам», – додав Лисак.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і п'ять господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

📅Нагадаємо, що вдень 23 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дніпровському району. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.