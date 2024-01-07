Сунак розповів про рекордну військову допомогу Україні

23 квітня 2024, 20:38

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надсилання пакета військової допомоги для України на суму 500 млн фунтів (617 млн доларів), що включатиме 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, елементи ППО та ракети Storm Shadow, як передає Укрінформ.

За його словами, Лондон зараз передає Києву військову допомогу на суму 500 млн фунтів, а загальна сума військової підтримки України з боку Британії цього року сягне 3,5 млрд фунтів.

📢«Ми надаємо 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, елементи ППО та ракетиStorm Shadow», – підкреслив прем'єр-міністр.

Також Сунак оголосив про переведення Британією своїх витрат на оборону на "воєнні рейки" через досвід війни в Україні. Планується, що до 2030 року Велика Британія вийде на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону.

📅Нагадаємо, у вівторок в Британії анонсували рекордний пакет військової допомоги для України, який включатиме понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії та Ріші Сунаку у телефонній розмові, під час якої обговорили військову допомогу та майбутню конфіскацію активів росії.