Українцям, які виїхали за кордон, перестали видавати документи

23 квітня 2024, 13:14

Технічні ускладнення змусили зупинити видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Про це інформує пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс у вівторок, 23 квітня.

Проте повідомляється, що заяви на оформлення паспортних документів приймаються у звичайному режимі.

Також, відзначається, що діти до 12 років можуть отримати паспорти, тому що в цьому випадку нема потреби біометричної верифікації.

📢«Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ», — додали у паспортному сервісі.

Раніше з'явилася інформація, що МЗС України наказало керівникам усіх дипломатичних установ тимчасово призупинити консульські дії для громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив тривожні чутки про повне припинення надання консульських послуг громадянам України призовного віку, яки перебувають за кордоном. Він зауважив, що зараз головним завданням є боротьба за виживання України. Відповідний коментар він опублікував у соцмережі X (колишній Twitter).

Кулеба зауважив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом – є боротьба за виживання України.

📢«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», – наголосив очільник МЗС України.

Кулеба наголосив, що обов’язок оновлювати свої дані у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про посилення мобілізації.

📢«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», – наголосив міністр.

Кулеба обіцяє, що незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Відзначимо, що президент Володимир Зеленський заявив про необхідність молодих бійців у ЗСУ на заміну нинішнім військовим.