Мобілізований помер по дорозі до навчального центу

23 квітня 2024, 13:56

По дорозі до навчального центру помер один з військовозобов’язаних. За цим фактом розпочата службова перевірка, повідомили представники Закарпатського ОТЦК та СП через їх фейсбук-сторінку у вівторок, 23 квітня.

📢«Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталась трагедія. По дорозі до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, однак медики не встигли», - повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

У коментарях до цього посту в мережі з'явилися різні думки щодо причин цієї трагедії, де деякі користувачі виражають сумніви у процедурі ВЛК та діях військових комісій. Вони стверджують, що необхідно провести докладну перевірку, а також зробити висновки щодо придатності цих комісій.

– «Що він там взагалі робив????Закарпатський ОТЦК та СП»; – «Як така людина взагалі опинилась в учбовому центрі? Тут співчуття не допоможуть, треба зробити комплексну перевірку всього цього кодла і притягнути до відповідальності винних»; – «Чекаю на кримінальне покарання для ВЛК, які визнали його придатним»; – «Тобто навіть з хронічними захворюваннями, людей відправляють до війська? Ми все більше стаємо схожі на росію(…».

Відповідно до довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) мобілізований українець, який помер по дорозі до навчального центру у Закарпатті, був визнаний придатним до військової служби. Про це у своєму телеграм-каналі написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини», - зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

📅Також нагадаємо про інцидент у Львові, де відеофіксація показала, як чоловіки у військовій формі на вул. Кобилиці «скрутили» та повалили на землю іншого чоловіка. Відповідно до наданого відеоматеріалу, у ТЦК пообіцяли провести службову перевірку щодо дій співробітників військкомату.

Також 20 квітня у Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування, який відкрив вогонь з пістолета. Його автомобіль заблокували, а самому військовому погрожували.