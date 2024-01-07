Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком.

23 квітня 2024, 14:17

У вівторок, 23 квітня, Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову, про що сам Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢«Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. «Storm Shadow» та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою», – заявив він.

Зеленський також висловив подяку Великій Британії та особисто Сунаку за «прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях».

Лідери обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації активів росії та поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.

📅Раніше у вівторок у Великій Британії анонсували рекордний пакет військової допомоги Україні, включаючи понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети «Storm Shadow».