10 років за ґратами заочно отримав колаборант, який співпрацює з ворогом в окупаційній адміністрації на Луганщині

23 квітня 2024, 14:32

За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колаборанта, який співпрацює з агресором на «начальницькій посаді» в окупаційній адміністрації Новоайдара на Луганщині.

Встановлено, що навесні 2022 р. колишній працівник місцевої будівельної фірми працевлаштувався у незаконній владній структурі – «адміністрації Новоайдарського району лнр». Його призначено очільником «отдела обеспечения жизнедеятельности» селища Новоайдар, сіл Айдар, Миколаївка, Безгинове, Михайлівка, Побєда.

На своїй посаді зловмисник легалізує окупаційний режим на Новоайдарщині. Як представник окупаційної влади він бере участь в офіційних заходах рашистів, контактує з підрозділами армії агресора, публічно висловлює підтримку діям загарбників.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 10 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

❗❗❗ Зловмисника оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.