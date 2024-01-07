 10 років за ґратами заочно отримав колаборант, який співпрацює з ворогом в окупаційній адміністрації на Луганщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
23 квітня 2024, 14:32

10 років за ґратами заочно отримав колаборант, який співпрацює з ворогом в окупаційній адміністрації на Луганщині

За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колаборанта, який співпрацює з агресором на «начальницькій посаді» в окупаційній адміністрації Новоайдара на Луганщині.

Встановлено, що навесні 2022 р. колишній працівник місцевої будівельної фірми працевлаштувався у незаконній владній структурі – «адміністрації Новоайдарського району лнр». Його призначено очільником «отдела обеспечения жизнедеятельности» селища Новоайдар, сіл Айдар, Миколаївка, Безгинове, Михайлівка, Побєда.

На своїй посаді зловмисник легалізує окупаційний режим на Новоайдарщині. Як представник окупаційної влади він бере участь в офіційних заходах рашистів, контактує з підрозділами армії агресора, публічно висловлює підтримку діям загарбників.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 10 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

❗❗❗ Зловмисника оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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