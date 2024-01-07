 На Костянтинівку російські загарбники скинули авіабомбу. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
23 квітня 2024, 14:50

На Костянтинівку російські загарбники скинули авіабомбу

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу (КАБ) на місто Костянтинівку. Поранення дістали п'ятеро людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 23 квітня.

📢«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт», – зазначив він.

Філашкін знову закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

📅Також повідомлялось, що за минулу добу обстріли з боку російських агресорів відбувся в Красногорівці, Новоолександрівці та Селидовому Донецької області. Чергові ворожі атаки призвели до гибелі двох людей і поранення ще однієї особи.

Джерело: "Донецька ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: