На Костянтинівку російські загарбники скинули авіабомбу

23 квітня 2024, 14:50

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу (КАБ) на місто Костянтинівку. Поранення дістали п'ятеро людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 23 квітня.

📢«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт», – зазначив він.

Філашкін знову закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

📅Також повідомлялось, що за минулу добу обстріли з боку російських агресорів відбувся в Красногорівці, Новоолександрівці та Селидовому Донецької області. Чергові ворожі атаки призвели до гибелі двох людей і поранення ще однієї особи.