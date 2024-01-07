 Литва вже передала в Україну партію бронемашин М577 для ЗСУ. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
23 квітня 2024, 16:35

Литва вже передала в Україну партію бронемашин М577 для ЗСУ

Уряд Литви та литовське Міністерство оборони оголосило про передачу Збройним силам України командно-штабних броньованих машин M577. Цю інформацію надала пресслужба литовського військового відомства вівторок, 23 квітня.

За словами представників Міноборони Литви, техніка вже прибула на українську територію. Про точну кількість переданих бронемашин в офіційному повідомленні не згадується.

📈У заяві міністерства також зазначено, що підтримка України має довгостроковий стабільний характер та вже становить один мільярд євро.

📢«Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро. Передбачається, що така динаміка підтримки продовжуватиметься», – додали у відомстві.

📅Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Литва збирається виділити 1,2 мільярда євро у фонд підтримки України, створений Європейським Союзом, для придбання боєприпасів та військової техніки. Крім того, Литва обіцяла допомогти у модернізації безпекової системи в українських школах та надіслати енергообладнання для відновлення теплових електростанцій, пошкоджених російськими обстрілами.

Джерело: "Міноборони Литви"
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