Європарламент затвердив продовження безмитної торгівлі з Україною

23 квітня 2024, 16:56

Європейський парламент остаточно затвердив подовження ще на один рік дії угоди про безмитну торгівлю з Україною з додатковими запобіжними заходами захисту європейських фермерів. Ця інформація опублікована на офіційному вебсайті Європейського парламенту у вівторок, 23 квітня.

За відповідне рішення проголосували 428 євродепутатів, проти було 131, а 44 утрималися.

За прийнятим рішенням, Європейська комісія отримує можливість швидко реагувати та застосовувати заходи, які вона вважає необхідними, у разі виникнення проблем на внутрішньому ринку ЄС або в одній чи кількох країнах-членах через імпорт агропродукції з України.

Комісія може вжити надзвичайних заходів екстреного «гальмування» для особливо чутливих видів сільськогосподарської продукції, зокрема птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо обсяги імпорту цих товарів перевищать середні показники імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть бути введені знову.

Тепер це рішення має бути схвалене Радою Європейського Союзу та опубліковане в Офіційному журналі. Угода має набути чинності 6 червня та буде діяти до 6 червня наступного року.

Як відомо, у травні 2022 року Рада ЄС вперше прийняла рішення скасувати всі мита та квоти на експорт з України на рік, щоб підтримати країну після вторгнення росії. Цей режим продовжено у 2023 році.

Незважаючи на це, у 2023 році через незадоволення фермерів ЄС були введені тимчасові обмеження для деяких видів сільськогосподарської продукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх навіть після їх скасування на рівні ЄС.