Ситуація щодо російського вторгнення на 24.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 461940 (+880) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7242 (+1) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13928 (+12) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 11808 (+43) од;
- РСЗВ / MLRS – 1048 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 771 (+2) од;
- літаків / aircraft – 348 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9439 (+32);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2117 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15892 (+47) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1944 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!