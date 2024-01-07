Заступника Шойгу затримали через корупцію, держзраду або дії ГУР - ЗМІ

24 квітня 2024, 18:54

За інформацією, отриманою від джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) в Українській правді розповіли, що заступник міністра оборони росії Тимур Іванов був затриманий та арештований через активні дії ГУР.

Стверджується, що місяць тому ГУР здійснило успішну кібератаку та отримало доступ до значного масиву важливої конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

📢«Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи рф розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабаря», – йдеться у повідомленні.

За іншою інформацією, заступника міністра оборони Тимура Іванова насправді можуть підозрювати у «державній зраді». Про це стверджують росЗМІ. Хабар – це лише публічна та попередня частина звинувачення.

Інформаційний ресурс «Важливі історії» з посилання на двох своїх співрозмовників, нібито близькі до фсб, розповіли, що справжня причина арешту заступника міністра оборони – це підозра у держзраді.

📢«Хабар — це для публіки. Поки говорити публічно про державну зраду не хочуть (великий скандал, адже він таки заступник міністра оборони)», – повідомив перший інформатор.

📢«За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це там (у кремлі) давно всі знали. путін дав команду після того, як вдалося переконатись, що йдеться саме про держзраду», – каже інший.

Як зазначає співрозмовник видання «Українська правда», саме широкий медійний розголос витоку важливої інформації та потрапляння її до української розвідки стало реальною причиною арешту заступника Сергія Шойгу.

📢«Всі знали, що він – ключовий корупціонер у структурі міноборони рф, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів рф у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням.Проте "санкції" проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних», – зазначив співрозмовник у ГУР.

📅Нагадаємо, Іванова затримали за підозрою у хабарництві та відправили до СІЗО на два місяці, і зараз йому загрожує до 15 років ув'язнення. ЗМІ також повідомили, що справжня причина арешту заступника міністра Іванова — це його зв'язки з державною зрадою.

📢«Насправді, для нас не дуже хороша новина, якщо в росії саджають реальних корупціонерів. Щобільше корупціонерів в керівництві російської армії, тим більше в нас шансів перемогти її на полі бою. Український агент на посаді заступника російського міністра оборони, — звучить красиво, але фантастично», – додав журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.