Президент США Джо Байден підписав закон про допомогу Україні

24 квітня 2024, 20:05

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів допомоги Україні. Про це він повідомив під час відеозвернення в середу, 24 квітня.

📢У своєму відеозверненні він зазначив: «Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це те, що зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну територію».

Президент США також заявив, що черговий пакет військової допомоги Україні буде відправлений «впродовж наступних кількох годин».

Він уточнив, що ця допомога включатиме обладнання для ППО, артилерію, ракетні системи та бронетехніку.

📅Нагадаємо, що цієї ночі Сенат США остаточно проголосував за допомогу Україні. Також 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 мільярда доларів допомоги Україні. Більша частина цієї суми буде спрямована на військову підтримку.

Крім того, ЗМІ повідомили, що далекобійні ракети ATACMS будуть у першому пакеті допомоги США для України.