Бунт українців у Варшаві: обмеження консульських послуг

24 квітня 2024, 20:22

Від вчорашнього дня, коли українським чоловікам призовного віку 18-60 років повністю призупинили надання консульських послуг, вони активно виявляють своє обурення шляхом виходу на вулиці та штурму дипломатичних установ у всьому Світі.

Сьогодні ситуація стала ще напруженішою. У Варшаві група українців заблокувала роботу паспортного сервісу, виступаючи з вимогами та залучивши поліцію.

Експерт з питань легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі Євген Семеняка підтвердив інформацію, що у Варшаві близько 300 українських чоловіків зупинили роботу паспортного сервісу Державного підприємства "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.

📢«Тут відбувається жах. Вчора, сьогодні. Люди приїжджають забирати документи. Вони отримали смс-повідомлення, що документ готовий. Наприклад, вчора це почалося о 10 ранку. Люди приїхали на 9 годину, на 7 ранку, вони вже стояли, щоб забрати документи. І о 9-й все було добре, а о 10-й людям говорять, що ми вам документи не будемо видавати, робіть, що хочете, до побачення до того, як надійде нова інформація», – розповів про ситуацію у Варшаві Семеняка.

Також українці закликали своїх співвітчизників, які знаходяться у Польщі, приносити їм їжу та медикаменти, оскільки вони «готові стояти скільки буде потрібно».

Нардеп Вадим Галайчук повідомив, що українські чоловіки, які подалися та сплатили консульську послугу до 23 квітня за кордоном, можуть чекати на її надання. Зробити це, за його словами, вони зможуть без поновлення даних у ТЦК та СП та без військового квитка.

📢«Послуга, яку вони оплатили, буде надана. Вони отримають вже проплачені послуги без оновлення даних, зокрема, навіть якщо це чоловіки призовного віку», - зазначив політик.

Але, зі слів Галайчука, якщо чоловік отримав відмову, то у кожному окремому випадку необхідно розібратися індивідуально та з'ясувати причину цього.