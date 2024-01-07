 Сенат США остаточно проголосував за допомогу Україні. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
24 квітня 2024, 13:22

Сенат США остаточно проголосував за допомогу Україні

У верхній палаті Конгресу США у ніч на вівторок, 23 квітня, проголосували за законопроєкт про допомогу союзникам, який включає 60,8 млрд доларів для України, про що йшлось в прямій трансляції засідання на каналі CBS News.

✅«За» законопроєкт віддали свої голоси 79 сенаторів при мінімально необхідних 50.

❌«Проти» висловились лише 18 сенаторів.

Обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт, який тепер надійде на підпис президенту Джо Байдену, який вже раніше пообіцяв підписати його негайно.

📅Нагадаємо, що раніше Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду допомоги Україні. Це сталося після того, як Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні, більша частина якої буде виділена на військову підтримку.

Джерело: "CBS News"
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