На росії стурбовані допомогою США: шойгу анонсував «відповіді на загрози»

24 квітня 2024, 13:48

На росії заявили про намір підсилювати атаки на логістичні центри та склади західної зброї в Україні після остаточного ухвалення в США допомоги українським військовим. Про це повідомив міністр оборони на росії сергій шойгу на засіданні колегії російського міноборони. Про це написали пропагандистські російські ЗМІ.

За даними того ж шойгу, росія начебто «розвіяла міф про перевагу західних озброєнь», а російські загарбники утримують ініціативу на лінії фронту.

📢«Відповідно до загроз, створюваних Сполученими Штатами та їхніми союзниками, продовжимо вдосконалювати склад і структуру Збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння і військової техніки. Підвищимо інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї», – зазначив він.

💪Як вже відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цих коштів буде спрямована безпосередньо на військову підтримку України. В ніч проти 24 квітня законопроєкт остаточно був підтриманий у Сенаті США.

📅Нагадаємо, що за інформацією від ЗМІ, першою партією допомоги – ЗСУ отримають значну кількість броньованої техніки, включно з БМП Bradley, які вже добре зарекомендували себе на полі бою, а також далекобійні та дієві ракети ATACMS.