На росії атаковано Новолипецький металургійний комбінат: два кисневі блоки зупинено

24 квітня 2024, 14:16

У ніч проти середи, 24 квітня БпЛА завітав до промзони російського Липецька. У місцевих пабліках пишуть про серію потужних вибухів.

📢«Відбулося падіння БпЛА у промисловій зоні міста Липецька.Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці», – відразу ж повідомив губернатор області Ігор Артамонов.

Інших деталей він не навів, проте Telegram-канал «Astra» із посиланням на місцевих жителів повідомляє про атаку на Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

📢«Злочинним українським режимом була спроба завдати удару по інфраструктурі в промисловій зоні Липецька. Об'єкт був одиничний, загрози атаки житлового масиву не було. Було ухвалено рішення не включати системи оповіщення у місті та провести евакуацію лише на території падіння БпЛА. Прошу вас не публікувати фото та відео про наслідки атаки, вони допомагають супротивникові коригувати напрямок та точність», – уточнив артамонов для занепокоєних росіян.

Згодом з’явилась інформація про те, що два кисневі блоки зупинено на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БпЛА. Зруйновано будівлю кисневої станції.

📢«Вночі 2 безпілотники врізалися в будівлю кисневої станції НЛМК, будівлю частково зруйновано, зупинено 2 кисневі блоки комбінату», – повідомляють джерела телеграм-каналу "ASTRA" в екстрених службах Липецької області. Про постраждалих невідомо.

Головне завдання кисневих станцій на металургійних виробництвах – забезпечення виробництва необхідною кількістю стисненого повітря.

📅Нагадаємо, безпілотники вже атакували НЛМК 24 лютого цього року. Зазначалося, що мова йде про один з найбільших металургійних комбінатів на росії, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора, що робить його законною ціллю.