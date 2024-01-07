До України надійшов транш у 1,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility

24 квітня 2024, 14:31

Євросоюз виділив другий транш макрофінансової допомоги для України в рамках програми Ukraine Facility на суму 1,5 млрд євро. Про це було оголошено Єврокомісією у середу, 24 квітня.

У повідомленні зазначено, що загальною передумовою для отримання цієї допомоги в межах Ukraine Facility – є дотримання Україною ефективних демократичних механізмів.

📢«Виплата здійснюється після позитивної оцінки Комісією узгоджених умов політики, пов’язаних із реформами у сфері судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища та сільського господарства, а також вимог до звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання кошти», – йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії, заявила: «Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас».

📢«Додаткові 1,5 млрд євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення, в той час, як вона буде давати відсіч агресору», – додала вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС буде тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити реалізацію плану реформ в Україні, який очікується буде швидко погоджений Радою ЄС.

📅Нагадаємо, що 20 березня Україна отримала перший транш від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

Попередньо, 1 лютого, лідери ЄС погодили програму підтримки України на 50 млрд євро під назвою Ukraine Facility на період 2024-2027 років. Ця програма передбачає виконання Києвом 100 квартальних індикаторів.