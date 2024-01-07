Високоточні бомби новітнього зразка отримає Україна від Британії – ЗМІ

24 квітня 2024, 14:46

Велика Британія вперше передасть Україні авіабомби Paveway IV у рамках нового масштабного пакета військової допомоги. Про це інформує журналіст ВВС Джонатан Біль у своєму дописі у соцмережі Х (колишній Twitter) у середу, 24 квітня.

📢«Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV», – підкреслив він.

Користувач у коментарях додав, що тепер росія може втратити та вже прощатись зі спорудою «кримський міст».

Paveway IV – це сучасна версія авіабомби із сімейства Paveway, розроблена компанією Raytheon UK. Вона має вагу 230 кг і може бути використана для високоточного ураження цілей за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох. Ця бомба базується на модифікації авіабомби Mk 82 з підвищеною пробивною здатністю.

Даний різновид бомб може використовуватися на різних бойових літаках, таких як Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35.

Наразі неясно, який саме літак Повітряних сил України зможе використовувати такі авіабомби. Однак Paveway IV схожа за характеристиками на американські JDAM та французькі Hammer, які вже використовувалися на винищувачах Су-27 і МіГ-29.

📅Раніше було оголошено про надання Великою Британією рекордного пакета військової допомоги для України на суму 500 млн фунтів, який містить понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також додаткові ракети Storm Shadow.