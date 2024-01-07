Верховна Рада збільшила кількість прикордонників ДПСУ

24 квітня 2024, 14:58

Закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тисяч військовослужбовців був ухвалений Верховною Радою. Цю інформацію повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram у середу, 24 квітня.

За його даними, відповідний документ під №11091 був підтриманий 327 народними обранцями.

📢«Загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців», – зазначив він.

Пояснювальна записка до закону вказує, що його метою є формування та нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони для забезпечення готовності у післявоєнний період контролювати державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами на актуальні й потенційні загрози нацбезпеці.

📅Нагадаємо, що 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації, який набуде чинності через місяць після підписання – у середині травня.