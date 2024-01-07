За заборону TikTok у США проголосували у Конгресі

24 квітня 2024, 16:29

Конгрес США проголосував за законопроєкт, що передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok, яка тепер буде недоступна для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу. Згідно з повідомленням Financial Times, 79 сенаторів підтримали це рішення, проти нього виступили 18 сенаторів.

Основна мета цього рішення – підштовхнути компанію ByteDance продати платформу TikTok, щоб уникнути повної заборони. Очікується, що TikTok може подати позов до суду для блокування закону.

Заборона також призведе до того, що застосунок більше не отримуватиме оновлень, що зробить його використання складнішим в міру розвитку операційних систем мобільних пристроїв та зменшить його актуальність з часом.

Ініціатива закону отримала підтримку після того, як представники служби безпеки попередили про можливість передачі особистих даних 170 мільйонів американців, які користуються застосунком, китайській владі через ByteDance.

Хоча законопроєкт має широку підтримку в Палаті представників та був проголосован ще у минулому місяці, але у Сенаті виникли перешкоди та занепокоєння через питання порушення свободи слова. TikTok також заперечує будь-який контроль китайської влади над платформою.

Сенатори також закликали молодих американців зрозуміти, що закон спрямований на їхній захист та безпеку, а не просто на заборону популярного застосунку.

Багато китайських експертів у Вашингтоні виражають сумніви, що Китай дозволить ByteDance передати алгоритм, який зробив TikTok таким популярним у США, якщо ж компанія не зможе виграти суд.

Подібні обговорення також відбуваються в Україні, де розглядається можливість блокування TikTok, особливо за умови, що таке рішення буде прийняте в США. Це питання активно підіймає голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Так 1 квітня нардеп заявив, що заборона застосунку може стати реальністю в Україні, якщо блокування TikTok погодять у США.

Єврокомісія також звернулася до власника TikTok з вимогою роз’яснити питання щодо нового додатка.