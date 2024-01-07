На росії у Смоленській області СБУ атакувала дві нафтобази - ЗМІ

24 квітня 2024, 17:34

У ніч на середу українські безпілотники уразили дві нафтобази у російській Смоленській області, де горіли яскравим полум’ям "паливно-енергетичні об'єкти на території Смоленського та Ярцевського району".

📢«Цієї ночі роснєфть недорахувалася двох баз зберігання і перекачування паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Раздорово Смоленської області на росії», – повідомило джерело виданню Інтерфакс-Україна, де стверджується, що «бавовну» влаштували дрони СБУ.

Влада Смоленської області також заявила, що пожежі розпочались після атаки БпЛА. Російські ЗМІ наголошують, що горить нафтопереробний завод.

📢«На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об'єктах розпочалася масштабна пожежа та евакуація персоналу», – додав співрозмовник Інтерфаксу.

В пабліках на росії почали панічно заявляти, що горить НПЗ у районі сіл Раздорове та Пригорське. Місцеві жителі повідомляють мінімум про 4-5 вибухів.

📢«Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці», - написав зранку у своєму телеграм-каналі губернатор Смоленської області василь анохін.

📢«Ці об'єкти є і будуть нашими абсолютно законними цілями», – наголосив співрозмовник.

Подальше знищення військової інфраструктури та логістики, що забезпечує пальним російську армію в Україні, буде тривати.

Також місцеві пабліки повідомляють про падіння БпЛА в промисловій зоні міста Липецька, а саме – Новолипецький металургійний комбінат, де знищено кисневі установки підприємства. За даними влади, жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.