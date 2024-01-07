На виробництво дронів в Україні надано $2 млн від Канади

27 квітня 2024, 17:49

Міністр національної оборони Канади, Білл Блер, у п’ятницю, 26 квітня, оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським компаніям, згідно з повідомленням пресслужби Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Також зазначено, що дана ініціатива здійснюється спільно з Великою Британією.

📢«Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що буде підтримувати Україну доти, доки буде потрібна перемога», – сказав міністр національної оборони Канади Білл Блер.

📊Таким чином, Канада долучається до глобальної фандрейзингової кампанії ZBROYARI: Manufacturing Freedom, яка має на меті зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у поточному році.

📅Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вказав, що канадська допомога сприятиме фінансуванню урядових соціальних програм допомоги українським громадянам. Також було оголошено про передачу Канадою Україні партії приладів нічного бачення в рамках нового військового пакету допомоги.

Першою країною, яка надала кошти на закупівлю української зброї для українського війська, стала Данія. Уряд країни оголосив про виділення на це 28,5 млн доларів.