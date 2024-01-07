Президент звільнив голову Броварської РДА Майбоженка

27 квітня 2024, 20:31

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження Володимира Майбоженка на посаді голови Броварської райдержадміністрації через ганебний інцидент, коли той, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив чотирьох людей.

📢«Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''», – йдеться у розпорядженні президента.

Посадовцю РДА повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст.-286-1 КК України).

Подія сталася 26 квітня, коли Майбоженко, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив чотирьох людей. У зв'язку з цим, Київська обласна державна адміністрація відразу оголосила про намір звільнити Майбоженка з посади.