На росії оголосили в розшук президента України

04 травня 2024, 20:00

МВС на росії оприлюднило інформацію про розшук президента України Володимира Зеленського, як підтверджується відповідним записом у базі відомства країни-агресорки. Інформацію про це поширило агентство «риа-новости» через свій Telegram-канал.

У повідомленні вказується, що "Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу рф".

Однак, рашисти не вказали конкретну обставину та статтю, що стала причиною оголошення в розшук Зеленського. Інформація про це відсутня як у повідомленні від МВС, так і в російських ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше МВС рф також оголосило у розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас та міністра культури Литви Симонаса Кайріса.

А ще раніше на росії оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та главу Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.