Ситуація щодо російського вторгнення на 05.05.2024

05 травня 2024, 12:19

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 474260 (+860) осіб / persons;

танків / tanks ‒ 7375 (+9) од;

бойових броньованих машин / APV ‒ 14179 (+18) од;

артилерійських систем / artillery systems – 12212 (+21) од;

РСЗВ / MLRS – 1057 (+1) од;

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 790 (+2) од;

літаків / aircraft – 349 (+1) од;

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9636 (+25);

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2147 (+1);

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16418 (+37) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2002 (+4).

*УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

*ATTENTION! In view of the constant arrival of refined intelligence data, there was a need of adjusting some parameters of the enemy's total losses - аrmoured fighting vehicle (AFV), artillery systems, MLRS, cruise missiles, automotive equipment and special equipment. The total figure has been adjusted, and losses for the day are reported as normal.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо! / Let's win together!