Суд США виніс рішення щодо можливості Трампа приймати участь у виборах

05 травня 2024, 13:11

Верховний суд США вирішив, що експрезидента Дональд Трамп може брати участь у праймеріз у штаті Колорадо. Таке рішення суду надає йому можливість висуватись як кандидат від Республіканської партії під час виборів наступного президента Сполучених Штатів. Про це повідомили у суботу, 4 травня, CNN та Bloomberg.

Суд прийняв рішення, що Трамп не порушив 14-ту поправку до Конституції США, яка обмежує можливість повстанців обіймати високі посади. Йому інкримінували звинувачення у порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року.

Текст рішення Верховного суду США також зазначає, що виконання 14-ї поправки покладається на Конгрес, а не на окремі штати.

Це рішення скасувало ухвалу Верховного суду штату Колорадо, яка забороняла Трампу знову балотуватися на посаду президента.

Сам Трамп вважав, що спроби заборонити йому брати участь у виборах призведуть до "хаосу та безладдя", і заперечував, що був учасником повстання. Він також стверджував, що 14-та поправка до американської Конституції не стосується посади президента.

📅Нагадаємо, у грудні минулого року Вищий суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися на пост президента через його причетність до подій, які відбувались 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолію. Це рішення вважалось безпрецедентним та могло унеможливити участь Трампа у наступних президентських виборах.