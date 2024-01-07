Президент звернувся до українців у день Великодня

05 травня 2024, 13:26

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 5 травня, звернувся до українців з нагоди Великодня. Його відеозвернення оприлюднила пресслужба глави держави.

За словами президента, «Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми».

📢«А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть», – зазначив глава держави.

📢«Сьогодні наша молитва — за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги», – наголосив Зеленський.

📢«Я вірю в це щодня, особливо цього великого дня в цьому великому місці», - зазначив президент на території храму Святої Софії в Києві.

📢«Історія якого нагадує: ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас з лиця Землі.. Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам», – резюмував президент.

📅Нагадаємо, раніше президент закликав українців бути «максимально уважними» на Великодні свята через варварські дії росії.