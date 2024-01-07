 Харків під російськими обстрілами: п’ятеро поранених, у тому числі й дитину. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
05 травня 2024, 13:52

Харків під російськими обстрілами: п’ятеро поранених, у тому числі й дитину

Російські окупанти вночі 5 травня здійснили атаку за допомогою безпілотника по приватному житловому сектору Харкова, що призвело до постраждалих серед цивільних та руйнуванням інфраструктури. Про це інформує пресслужба ДСНС.

📢«Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БпЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови», – йдеться в повідомленні.

Сталися дві пожежі від російських обстрілів. Згоріли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.

📢«У результаті обстрілу постраждало п'ятеро людей, з них одна дитина», – розповіли в ДСНС.

📅Раніше було повідомлено, що під час чергової нічної атаки БпЛА у Харкові ворожий дрон поцілив у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок цієї атаки сталася пожежа в трьох приватних будинках.

📅Росіяни атакували ударними безпілотниками також й Дніпро та Дніпропетровську область. Через падіння уламків збитих дронів виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури.

Джерело: "ДСНС України"
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