Харків під російськими обстрілами: п’ятеро поранених, у тому числі й дитину

05 травня 2024, 13:52

Російські окупанти вночі 5 травня здійснили атаку за допомогою безпілотника по приватному житловому сектору Харкова, що призвело до постраждалих серед цивільних та руйнуванням інфраструктури. Про це інформує пресслужба ДСНС.

📢«Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БпЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови», – йдеться в повідомленні.

Сталися дві пожежі від російських обстрілів. Згоріли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.

📢«У результаті обстрілу постраждало п'ятеро людей, з них одна дитина», – розповіли в ДСНС.

📅Раніше було повідомлено, що під час чергової нічної атаки БпЛА у Харкові ворожий дрон поцілив у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок цієї атаки сталася пожежа в трьох приватних будинках.

📅Росіяни атакували ударними безпілотниками також й Дніпро та Дніпропетровську область. Через падіння уламків збитих дронів виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури.