У тимчасово окупованому Бердянську ліквідован колаборант

05 травня 2024, 16:43

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася вибухово-підривна подія в неділю, 5 травня. Ліквідовано колаборанта, який отримав тяжкі травми та помер. Про це інформує очільниця Бердянської МВА, Вікторія Галіціна, у Telegram.

«5 травня було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку», – написала вона.

За її словами, колаборант від отриманих травм відразу загинув на місці події.

Слідчий комітет на росії оголосив про порушення кримінальної справи щодо вбивства співробітника виправної колонії в Бердянську.

Згідно з версією російського слідства, невідома особа 5 травня заклала саморобний вибуховий пристрій під транспортним засобом співробітника. Від отриманих травм він помер на місці події.

Нагадаємо, раніше в Луганській області в тимчасово окупованому місті Старобільську підірвали автомобіль та ліквідували колаборанта Валерія Чайку.

Також у селищі Нова Маячка, що на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини, з дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько «танкіст».