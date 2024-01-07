Під російськими обстрілами Харків та Купянський район, постраждало щонайменше 10 людей

05 травня 2024, 16:56

Люди, які постраждали внаслідок чергових російських ударів по центру Харкова в неділю, 5 травня, продовжують звертатися за медичною допомогою. На цей час відомо про щонайменше десятьох поранених. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

📢«Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Ліквідація наслідків триває», – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що п'ятьох харків'ян поранило уламками скла.

Під російськими обстрілами також перебуває Купʼянський район Харківщини.

Так, у селі Моначинівка Кіндрашівської громади зафіксовано пожежу в приватному житловому будинку. Постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка.

📢«Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки. Деталі встановлюються», – повідомив Олег Синєгубов.

📅Нагадаємо, сьогодні, 5 травня вдень у Харкові пролунала серія вибухів. Під російський удар потрапила житлова забудова в центральній частині міста. Спочатку було відомо про двох поранених, пізніше їх кількість зросла.

Також у ніч проти неділі в Харкові БпЛА поцілив у приватний сектор Основ'янського району. В результаті обстрілу постраждало п'ятеро людей, з них одна дитина.