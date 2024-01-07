Телеканал Al Jazeera заборонили в Ізраїлі та назвали його пропагандистським

05 травня 2024, 21:06

Телеканал Al Jazeera висловив своє осудження щодо рішення уряду Ізраїлю заборонити його діяльність в країні. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті англомовної версії катарського телеканалу, який веде мовлення по всьому світу.

📢«Телеканал категорично відкидає звинувачення ізраїльської влади в тому, що було порушено професійні стандарти ЗМІ. Він підтверджує свою непохитну прихильність до цінностей, втілених у Кодексі етики», — зазначено в повідомленні.

У заяві також наголошується, що рішення Ізраїлю порушує права людини, зокрема, право на вільний доступ до інформації. Телеканал звинуватив країну у «придушенні вільної преси та спробах приховати свої дії у секторі Гази».

Також у заяві наведено коментар заступника генерального секретаря Міжнародної федерації журналістів Тіма Доусона. Він назвав рішення Ізраїлю «ретроградним та безглуздим», а також зазначив, що Al Jazeera – міжнародна телекомпанія з перевіреною репутацією та давньою історією.

У неділю, 5 травня, уряд Ізраїлю одноголосно та несподівано проголосував за заборону Al Jazeera у країні. Прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху у своєму акаунті в соціальній мережі X (колишній Twitter) назвав Al Jazeera «пропагандистським каналом». До офісу телеканалу прийшли правоохоронці з обшуками, а провайдери супутникового та кабельного телебачення вимкнули Al Jazeera з ефіру.

Ця заборона стала можливою після того, як 1 квітня парламент Ізраїлю ухвалив закон, який дозволяє тимчасове закриття іноземних мовних компаній, які є загрозою національній безпеці. Документ в народі прозвали «законом Al Jazeera». У Білому домі тоді заявили, що якщо повідомлення про плани закрити Al Jazeera підтвердяться, це буде тривожним фактом, оскільки такі дії – порушення свободи слова.

Англомовний телеканал Al Jazeera активно висвітлює арабо-ізраїльську війну, транслюючи насамперед заяви та позицію палестинської сторони. Арабський підрозділ часто оприлюднює відеозаписи виступів лідерів ХАМАСу.