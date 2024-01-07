 У ніч на 6 травня 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 травня 2024, 12:22

У ніч на 6 травня 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф).

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💥 В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Нагадаємо, що виробник та постачальник, як самих дронів Shahed-136 та Shahed-131, так і комплектуючих до них – іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Дрони розроблені для тактики роїння (swarm) – тобто удари кількома дронами по одній цілі або кількома хвилями. Рашисти їх можуть використовувати по одному для виявлення систем та сил ППО, а також для виснаження протиповітряних засобів оборони.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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