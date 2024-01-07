06 травня 2024, 12:22 У ніч на 6 травня 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф). Завітайте на наш новий сайт》 💥 В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області. Нагадаємо, що виробник та постачальник, як самих дронів Shahed-136 та Shahed-131, так і комплектуючих до них – іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Дрони розроблені для тактики роїння (swarm) – тобто удари кількома дронами по одній цілі або кількома хвилями. Рашисти їх можуть використовувати по одному для виявлення систем та сил ППО, а також для виснаження протиповітряних засобів оборони. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com