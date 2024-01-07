Повідомлено про підозру колаборантам, які представляють прокремлівські партії у так зв. «парламенті лнр»

06 травня 2024, 12:38

СБУ повідомила про підозру двом колаборантам, які отримали мандати «депутатів парламенту лнр» через фейкові вибори, влаштовані агресором у 2023 році.

Фігурантами є очільник місцевого осередку партії «справедливая россия – патриоты – за правду» в лнр» Геннадій Тараканов та представник путінської політсили «единая россия» Юрій Юров.

У серпні минулого року окупанти внесли цих «політиків» до списку «кандидатов в депутаты народного совета лнр первого созыва». За результатами псевдовиборів вони пройшли до незаконного «парламенту лнр».

Обидва колаборанти у 2014 році підтримали російську агресію й відтоді ведуть активну інформаційну діяльність щодо підтримки війни рф проти України.

Наразі вони беруть участь у засіданнях незаконного органу влади та сприяють «політичній інтеграції» захопленої території Луганщини до рф.

Ворожі поплічники відповідатимуть перед законом за колабораціонізм за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

❗ Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та УСБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.