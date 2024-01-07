В окупованому Криму знищено російський військовий катер. Відео – ГУР

06 травня 2024, 13:09

Українські військові знищення швидкісний катер російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це заявило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у понеділок, 6 травня.

📢«Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників», – зазначено у повідомленні, яке супроводжується відео з місця подій.

У відомстві уточнили, що чергова успішна місія була проведена у бухті Вузька (в районі селища Чорноморське).

📢«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрових військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», – долали у розвідці.

Також у ГУР нагадали про попередні подібні успішні місії, під час яких за допомогою ударних морських дронів Magura V5 було знищено російські кораблі «Цезарь Куніков», «Івановєц», «Сєрґєй Котов», «Акула» та «Серна» й пошкоджено «Іван Хурс», що порушували міжнародне право та територіальні води України.

📅Раніше у понеділок ЗМІ повідомили про атаку дрона на російський швидкісний катер у Криму в бухті Вузька. А 21 квітня у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського раритетного судна «Коммуна» у Севастополі.