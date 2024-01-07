Прикордонники виявили тіло в річці Тиса та зловили ще шістьох чоловіків

06 травня 2024, 13:42

Прикордонні служби Закарпаття затримали групу осіб, які спробували втекти з країни та нелегально перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, щоб потрапити в Румунію. В той самий час, румунські колеги виявили тіло чоловіка на березі Тиси, який, можливо, також намагався втекти та незаконно перетнути кордон. Про це повідомлено в Держприкордонслужбі України у понеділок, 6 травня.

Групу з шести чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, було затримано за 600 метрів від кордону. Двоє з них виявилися мешканцями Львівської області, ще двоє – Вінницької, по одному – Черкаської та Харківської.

Зазначається, що загальна сума, яку чоловіки заплатили «переправникам», склала 48,5 тисячі доларів США.

Як зауважили прикордонники, особам, що намагалися проникнути в іншу країну нелегально, так і їхнім помічникам – обов’язково доведеться мати справу із судом.

Щодо чоловіка, тіло якого виявили румунські прикордонники в Тисі – його особу правоохоронці поки не встановили, оскільки при чоловікові не було документів, а також упізнати його буде важко, оскільки тіло перебувало у воді тривалий час. Прикордонники продовжують з’ясовувати особу загиблого.

📢«Від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, виявлено тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису. Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже двадцять п’ятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Держприкордонслужба закликає тих, хто має намір незаконно покинути територію України, утриматися від таких кроків, щоб не піддавати своє життя і здоров’я ризику.

📢«Глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини», – додають прикордонники.