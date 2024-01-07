Військовозобов’язаих, що не стануть на військовий облік, зможуть штрафувати заочно – ЗМІ

06 травня 2024, 14:12

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує до ухвалення в цілому законопроєкт, яким передбачено, що за порушення правил військового обліку чоловіків зможуть штрафувати без складення протоколу. Як повідомила «Судово-юридична газета», цей законопроєкт Кабміну №10379, цитує видання «Коротко Про».

Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити наступною частиною (у редакції, яку Комітет запропонував до другого читання): ««Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику»

Згідно з документом, військовозобов'язаним зможуть скласти штраф без їх відома та присутності, якщо ті:

не оновили персональні облікові дані;

не повідомили ТЦК та СП про зміну персональних даних (якщо ці дані відсутні стосовно них в електронних реєстрах);

не з’явився за повісткою;

вчинили інше порушення за цими статтями.

В той же час документом наголошується, що ТЦК та СП має мати підтверджувалний документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроєкті не конкретизовано.

Видання наголошує, якщо процес буде проходити за аналогією із законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК та СП, то підтвердженням отримання особою виклику можна вважати день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси.

Згідно з чинним законом, для того щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для складання протоколу про адміністративне правопорушення, а вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей. У разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують.

Таким чином, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно, – блокування рахунків особи-порушника.