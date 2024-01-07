Втекти з країни: мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, прямував до Румунії

06 травня 2024, 14:38

Прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону затримали 44-річного жителя Золотоноші поблизу кордону з Румунією, який переодягнувся в жінку. Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 6 травня.

📢«"Фешн-лук", макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття. У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він — громадянка України», – йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманого чоловіка, складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП: «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу було скеровано до суду.

📅Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів прикордонники піймали 37-річного чоловіка, який намагався виїхати до Молдови, заховавшись у коробці «пакунку малюка» або ж «бейбі-бокс». Як з'ясувалося, чоловік є військовозобов'язаним, жодних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану у нього не було. На чоловіка складено адмінпротокол, а його дружині загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.