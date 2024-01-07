В ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов’язаний

07 травня 2024, 11:35

На території Криворізького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) помер військовозобов’язаний. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ТЦК у Facebook у вівторок, 7 травня.

Вказано, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового та різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

📢«Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога», – зазначається у повідомленні.

За викликом прибули співробітники патрульної поліції, якими було констатовано біологічну смерть без ознак фізичного впливу.

📢«За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень», – зазначили в ТЦК.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в місті Бучач Тернопільської області чоловік помер після кількаденного перебування у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.