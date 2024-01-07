Комітетом Ради погоджено продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

07 травня 2024, 12:25

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було схвалено законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив в Telegram у вівторок, 7 травня

📢«Вже завтра парламент має схвалити їх своїм голосуванням на засіданні», – написав він.

Це буде одинадцяте рішення, коли продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни з росією.

Напередодні повідомлялось, що Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Згідно з документами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію з 14 травня ще на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

📅Також зазначимо, що вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення та війни росії проти України.

З того часу Верховна Рада вже 10 разів продовжувала терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку війни. Востаннє їх продовжували 6 лютого 2024 року.