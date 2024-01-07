 Тіла ще трьох потонулих чоловіків дістали з річки Тиса. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 травня 2024, 14:14

Тіла ще трьох потонулих чоловіків дістали з річки Тиса

Ще три тіла потонулих чоловіків дістали з річки Тиса. Одному із них було лише 20 років. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у вівторок, 7 травня.

📢«Про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. У ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років», – розповіли прикордонники.

Варто зазначити, що вчора румунські прикордонники теж знайшли на березі Тиси тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон та втекти з України.

📅Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни вже зафіксовано близько 30 випадків смерті чоловіків, які намагалися нелегально перетнути західний кордон України через небезпечну річку.

Джерело: "Державна прикордонна служба України"
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