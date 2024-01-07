 15 років ув’язнення заочно отримав керівник окупаційної «прокуратури» на Луганщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
07 травня 2024, 14:19

15 років ув’язнення заочно отримав керівник окупаційної «прокуратури» на Луганщині

Завдяки доказовій базі СБУ ще одного «прокурора лнр» визнано винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Ворожого поплічника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

За даними досудового розслідування, мешканець Луганська прибув до захопленого ворогом Новоайдару та обійняв посаду «заступника прокурора Новоайдарського району лнр» весною 2022 року. Раніше зловмисник прислужував агресору в іншому незаконному «правоохоронному органі» - так зв. «митному комітеті лнр».

На керівній посаді у місцевій «прокуратурі» він відзначився репресивними діями щодо місцевих мешканців, які не йшли на співпрацю з агресором.

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території, тому до нього застосовано процедуру заочного засудження. Злочинець перебуває у розшуку.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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