Росіяни продовжують удари КАБами по Харківщині, є загиблі та поранені

07 травня 2024, 14:41

У ніч проти вівторка, 7 травня, росіяни скинули авіабомби на приватні будинки у Боровій Ізюмського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

📢«Внаслідок обстрілу КАБ по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Липці (пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок), Черкаські Тишки (виникла пожежа, горіли трактор, дерева, дві господарські будівлі та будівля зруйнованого кафе), Козача Лопань (загорілися покрівлі будинків та дах хазяйської), а також пошкоджено два приватні будинки).

У Близнюках у Лозівському районі на території приватного будинку внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік.

📅Нагадаємо, що російські війська обстріляли центр Харкова на Великдень, зруйнувавши житлові будинки, постраждали 16 людей.