Україна та Іспанія погодили текст безпекової угоди – Зеленський

07 травня 2024, 19:57

Україна та Іспанія погодили текст безпекової угоди. Президент Володимир Зеленський повідомив про це після розмови з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом у вівторок, 7 травня.

📢«Прем’єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру. Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки», – написав Зеленський у соцмережі.

Також президент України та глава уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки.

📢«Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн "Великої сімки"», – додав Зеленський.

До того ж президент провів переговори з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, які також підтвердили свою участь у Саміті миру.

📅Нагадаємо, у липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації вже приєдналися 32 держави.

На сьогодні Україна уклала дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією і Латвією.