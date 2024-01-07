Центральний район Херсона під черговим російським обстрілом – ОВА

07 травня 2024, 20:06

Житлові квартали у Центральному районі Херсона опинились під черговим обстрілом зі сторони російських загарбників. Про це ввечері у вівторок, 7 травня, заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як було повідомлено, під ворожий обстріл потрапило декілька приватних житлових будинків. Деякі з них повністю зруйновані, інші серйозно пошкоджені. Також була пошкоджена газова мережа.

📢«Травмованих серед херсонців немає. Однак в людей — гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці», – йдеться у повідомленні Прокудіна.

Наслідки чергового російського терору було зафіксовано на відео.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що селище Угроїди Сумської області потрапило під обстріл з артилерії російських військ. В результаті цього, поранення дістали троє людей, серед яких двоє дітей.