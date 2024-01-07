Прикордонники знову з Тиси витягли тіло чоловіка

13 травня 2024, 14:12

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка, одягненого в гідрокостюм, яке пливло по течії річки Тиса. Після доправлення тіла на берег, прикордонники негайно звернулися за допомогою до поліції. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в понеділок, 13 травня.

Згідно з інформацією, отриманою від ДСНС, загиблий ідентифікований як 42-річний мешканець Закарпаття.

Рятувальники зафіксували цей випадок як 29-й трагічний епізод, що стався при спробі перетнути кордон Тисою під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони закликають чоловіків, які намагаються втекти за кордон з метою ухилення від мобілізації, не ризикувати своїм життям та берегти своє здоров'я.

📅Нещодавно в Тисі було виявлено тіла трьох чоловіків, що, ймовірно, також намагалися незаконно перетнути кордон. Також упродовж 6 травня у Тисі виявили шість тіл потопельників. Усі загиблі, ймовірно, також намагалися втекти з України та незаконно перетнути кордон із Румунією.