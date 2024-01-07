 Прикордонники знову з Тиси витягли тіло чоловіка. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
13 травня 2024, 14:12

Прикордонники знову з Тиси витягли тіло чоловіка

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка, одягненого в гідрокостюм, яке пливло по течії річки Тиса. Після доправлення тіла на берег, прикордонники негайно звернулися за допомогою до поліції. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в понеділок, 13 травня.

Згідно з інформацією, отриманою від ДСНС, загиблий ідентифікований як 42-річний мешканець Закарпаття.

Рятувальники зафіксували цей випадок як 29-й трагічний епізод, що стався при спробі перетнути кордон Тисою під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони закликають чоловіків, які намагаються втекти за кордон з метою ухилення від мобілізації, не ризикувати своїм життям та берегти своє здоров'я.

📅Нещодавно в Тисі було виявлено тіла трьох чоловіків, що, ймовірно, також намагалися незаконно перетнути кордон. Також упродовж 6 травня у Тисі виявили шість тіл потопельників. Усі загиблі, ймовірно, також намагалися втекти з України та незаконно перетнути кордон із Румунією.

Джерело: "Державна прикордонна служба України"
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