В Криму на Ай-Петрі було атаковано базу ППО російських загарбників – ЗМІ

13 травня 2024, 16:48

Російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Криму пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки. Загинув командир військової частини окупантів. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела в екстрених службах анексованого регіону.

📢«В районі 6:00 ранку кілька ракет (імовірно, «Storm Shadow/SCALP) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили джерела в екстрених службах анексованого регіону. На горі знаходиться "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС рф», – зазначено у повідомленні.

Атака призвела до значних руйнувань на території військової частини російських загарбників. В результаті ранкової «бавовни» загинув командир цієї частини, Олександр Кулаков, та ще один військовослужбовець. Точна кількість поранених наразі уточнюється.

Зазначимо, що ще за радянських часів на горі Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО, який завжди привертав увагу туристів. Під куполами споруд радарів знаходилися радіолокаційні комплекси, а також було облаштоване військове містечко.

Повідомляється, що цей 3-й радіотехнічний полк – військове формування загарбників у складі радіотехнічних військ ВКС рф. Сформовано у 2014 році після анексії Криму росіянами на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташовується в місті Севастополь.

Раніше ЗМІ повідомляли про безпілотники СБУ, які завдали ударів по нафтобазі в Бєлгородській області на росії та електропідстанції в Липецькій області.

Також росіяни підтвердили атаку БпЛА у трьох областях – Липецькій, Білгородській і Курській. Російські пропагандистські ресурси заявляли про "успішне відбиття" атак, але все ж визнавали, що горить електропідстанція в Липецькій області.