Cудитимуть очільницю так зв. «виборчої комісії лнр» та її «заступницю», які організовували незаконні «вибори»

15 травня 2024, 17:26

За матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть окупаційні «високопосадовиці», які у вересні минулого року за вказівкою кремля провели на Луганщині незаконні вибори у «представницькі органи влади».

Фігурантками є «голова виборчої комісії лнр» Олена Кравченко та «заступниця голови вк лнр» Маріанна Скорнякова.

«вк лнр» є органом окупаційної влади, спеціально створеним для проведення «референдумів» та «виборів» в інтересах легалізації окупаційного режиму. Керівництво та члени «комісії» обіймають в угрупованні «лнр» «державні посади» та діють за безпосереднього керівництва ЦВК рф та представників адміністрації президента рф.

Задокументовано, що у березні-липні 2023 р. правопорушниці добровільно обійняли у цій структурі керівні посади.

Відтоді вони займалися підготовкою «виборчого процесу» на тимчасово окупованій території Луганської області та його пропагандистським супроводженням. Після проведення фейкового «голосування» вони офіційно затвердили його результати.

Слідством зібрано достатньо доказів їхньої колабораційної діяльності. Досудове розслідування щодо окупаційних чиновниць завершено, матеріали кримінальних проваджень за ч. 5 ст. 111-1 КК України передано до суду.

Підозрювані перебувають у розшуку. Вживаються заходи для їх затримання та притягнення до відповідальності.

Слідчі дії проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.