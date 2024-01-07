Словаччина підтвердила важкий стан Фіцо після замаху

15 травня 2024, 18:48

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває в "небезпечному для життя" стані після замаху на його життя в середу, 15 травня. Про це було оголошено у першому повідомленні на його сторінці у Facebook.

Зазначено, що Фіцо отримав кілька пострілів з вогнепальної зброї, що призвело до його тяжкого стану.

📢«Станом на зараз його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать», – йдеться в дописі.

При цьому не уточнюється характер поранень, але згідно з інформацією від сайту Denník N, поранення Фіцо отримав у живіт, руки та ноги.

ЗМІ також повідомляють, що Фіцо був доставлений до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці рятувальним гелікоптером і зараз перебуває у реанімації.

📢«Оскільки рятувальники накрили лежачого прем'єра простирадлом, не вдалося побачити, чи був він при свідомості і які у нього травми», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що 15 травня у Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду у місті Гандлова, проте мотиви нападу залишаються невідомими.