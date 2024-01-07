Ракетний удар по базі відпочинку під Харковом: зросла кількість жертв та поранених

19 травня 2024, 19:41

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських загарбників по базі відпочинку поблизу Харкова зросла до шести людей, а кількість поранених – до 27. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції. Загинули 6 людей», – зазначено в телеграм-каналі відомства.

Шостою жертвою став 68-річний цивільний чоловік, який помер у лікарні. Раніше про його поранення інформації не надходило. Доля одного зі співробітників бази відпочинку досі невідома. Під час атаки він знаходився біля водойми, де ловив рибу.

За даними прокуратури, під час атаки на село Черкаська Лозова росіяни підступно відтворили тактику повторного удару. Перший удар стався близько 11:00, а другий – приблизно через 10 хвилин.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 16 постраждалих. Серед жертв – жінка на сьомому місяці вагітності. Серед поранених – фельдшер швидкої допомоги та два поліцейські, які приїхали на допомогу після першого удару. Також серед постраждалих є 8-річна дівчинка. За попередніми даними, росія завдала удару двома ракетами «Іскандер-М» з території Бєлгородської області.