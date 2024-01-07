Авіаудар по Харкову: постраждали дві жінки, руйнування у Центральному парку

19 травня 2024, 19:54

У неділю вдень росія здійснила два авіаудари по центру Харкова, в результаті яких постраждали дві жінки. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура 19 травня.

«41-річна потерпіла зазнала гостру реакцію на стрес, у 27-річної мешканки акубаротравма (контузія)», – повідомили у телеграм-каналі прокуратури.

Слідство встановило, що 19 травня приблизно о 15:10 окупанти завдали авіаударів по Харкову. У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища, а у Шевченківському районі зафіксовано влучання по Центральному парку. Пошкоджень зазнали будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі. Попередньо встановлено, що війська рф використали дві УМПБ Д-30 – уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібру 30 см.

Укрзалізниця повідомила про пошкодження рухомого складу та будівель дитячої залізниці, проте ніхто не постраждав. Компанія нагадала, що з міркувань безпеки цьогоріч рух поїздів дитячою залізницею у Харкові не відкривався.

За даними Суспільного, жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, перебувала у Центральному парку культури та відпочинку. Начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що журналісти видання зафіксували розбиті надгробки, повалені дерева на кладовищі та вибиті вікна в кінотеатрі, ресторані та дитячій залізниці у Центральному парку.

Ці удари відбулися після ранкового обстрілу росією бази відпочинку під Харковом, у результаті якого загинуло шестеро людей та було поранено 27.